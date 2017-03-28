The Guardian: Российские власти "заключают крымских татар в психиатрические больницы"

С момента аннексии многих активистов (этнических татар) удерживают в устаревших психиатрических учреждениях, говорят правозащитники. Об этом пишет Мадлен Роаш в статье "Российские власти "заключают крымских татар в психиатрических больницах", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

С момента аннексии региона три года назад многие этнические татарские активисты, которые выступают против оккупации, были арестованы, подвергнуты жестокому обращению и заключены в тюрьму в устаревших психиатрических учреждениях, сказал Роберт ван Ворен, голландский правозащитник и политолог.

"За последние несколько лет число таких случаев значительно возросло, в частности, в отношении крымских татар и украинских активистов, которые выступают против российской аннексии", - добавил он.

Известный крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в период с декабря по 10 марта крымских активистов насильно отправили в психиатрическую больницу в Крыму. Четверо из них остались там, а остальных шесть перевели в тюрьму.

По словам Курбединова, крымские активисты находятся в ужасающих условиях в психиатрических больницах. "Некоторые из них пребывают в изоляции, и им отказывают в удовлетворении их основных потребностей, например, в доступе в туалет. Других поместили в палаты с несколькими пациентами, страдающими тяжелыми психическими расстройствами.

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"Активистов допрашивают об их предполагаемой причастности к "экстремизму" и взглядах на правительство. Они также лишены права разговаривать со своей семьей или встречаться со своим адвокатом один на один, без присутствия охранника. Все это противоречит международному праву", - сказал Курбединов.

Все крымские активисты были арестованы по подозрению в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия объявила террористической группировкой.

Харьковская правозащитная группа (ХПГ) утверждает, что нет доказательств того, что организация связана с терроризмом, и нет никаких доказательств того, что мужчины были участниками этой группировки.

По данным ХПГ, в настоящее время в заключении находятся еще 19 крымских активистов, обвиняемых в причастности к "Хизб ут-Тахрир".

Российская правозащитная организация "Мемориал" назвала всех активистов, находящихся под стражей, политическими заключенными.

В новом отчете, представленном украинской правозащитной группой "КрымSOS", утверждалось, что с момента аннексии было похищено 43 татарских активиста – предположительно, российскими властями. Из них 18 пропали без вести и шесть были найдены мертвыми.

26 января адвоката защиты Курбединова задержали в Крыму и обвинили в "распространении экстремистских материалов". Amnesty International заявила, что Курбединов стал мишенью из-за своей работы в области прав человека, и призвала к его немедленному освобождению.

Курбединов сказал, что его освобождение стало возможно благодаря поддержке простых людей, активистов и коллег, которые "показали мне, что гражданское общество живое; что люди неравнодушны к нарушениям прав человека".

В прошлом году Курбединов защищал крымскотатарского активиста Ильми Умерова, который открыто выступал против российской оккупации и в августе прошлого года, и был принудительно помещен в психиатрическую больницу. "Human Rights Watch" раскритиковала эти действия, назвав их "постыдной попыткой использовать психиатрию, чтобы заставить его замолчать и запятнать его репутацию". Умеров был освобожден через 20 дней после заключения.

В последние десятилетия советской эры, психиатрия использовалась для систематического заключения и наказания диссидентов. При нынешнем президенте России Владимире Путине вернулись различные случаи предполагаемой карательной психиатрии, что заставило многих поверить в возвращение практики советской эпохи.

По мнению психиатра Юрия Савенко, руководителя Независимой психиатрической ассоциации в России, злоупотребление психиатрией в российских уголовных процессах не является чем-то необычным.

"Психиатрия в настоящее время является частью процедур в уголовных процессах, когда нет конкретных доказательств. [Вместо сбора доказательств] более экономично, с точки зрения усилий и времени, провести психиатрическую экспертизу", - сказал он.