Киевлянин из-за ревности убил троих людей

Сотрудниками Соломенского районного управления милиции Киева раскрыто тройное убийство.

Как сообщили УНИАН сотрудники этого управления, мужчина 1976 года рождения, заподозрив свою жену в измене, пришел к месту ее возможного пребывания – в одну из квартир на улице Василенко, нанес ей и молодому человеку телесные повреждения, после чего поджег квартиру и ушел. В результате погибла женщина, молодой человек и владелец квартиры, который находился в другой комнате, но отравился угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство одного и более лиц) Уголовного кодекса Украины.