Профессиональный киллер оценил действия убийцы Вороненкова и назвал сумму, которую ему могли за это заплатить (видео)

У бывшего российского депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева, вероятнее всего, стрелял киллер-новичок, поэтому стоимость его работы была невысокой. Об этом профессиональный наемник Андрей рассказал журналистам программы "Деньги".

"Видно (на видео – УНИАН.), что он не нанес охраннику никакого вреда. В первую очередь надо было разобраться с охраной, а во-вторых - уже цель, цель никуда бы не делась. В связи с этим видно, что это любитель, не понимал, что делает. Я думаю, (стоимость работы – УНИАН.) в районе тысячи - пяти тысяч долларов. Конечно, это мало. Особенно учитывая его риски", - отметил он, добавив, что выполнение такой задачи профи стоило бы в 10-20 раз больше – минимум 50 тысяч долларов, или более миллиона гривень.

По словам киллера, именно столько получают профессиональные группы, которые могут организовать настоящий теракт, которые, по его мнению, убили журналиста Павла Шеремета. Самым тяжелым способом убийства Андрей назвал отравление, ведь нужно знать, как доставить "объекту" вещество.

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В то же время он считает, что, возможно, смерть Вороненкова кое-кому и не была нужна, лишь чтобы "показать, что о нем не забывают, что он находится под контролем, что в любой момент может произойти непоправимое".

Мужчина отметил, что работает по бизнесменам и мелким чиновникам, ему хватает пистолета и автомата Калашникова, может убрать и мужчину, и женщину - важно только, сколько заплатят; информацию о жертве получает лишь в текстовом виде, когда приходят все данные, там есть все вплоть до размера трусов человека.

В то же время Андрей подчеркнул, что чиновника высокого уровня ликвидировать не готов, ведь у них служба безопасности работает на высоком уровне.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе.