В Днепре разблокировали российские банки (фото)

Сегодня, 28 марта, в Днепре все, ранее заблокированные отделения российских банков, временно открылись.

Как сообщает местное издание «Информатор», банки разблокировали лишь временно. Для того, чтобы люди могли забрать свои вклады.

Возле отделения стоят активисты «Национального Корпуса» и раздают прохожим листовки. На них крупным текстом выделена фраза «Срочно забирайте свои деньги из российских банков, иначе ваши вклады пропадут вместе с ними!».

«Мы позволяем людям забрать свои деньги, после чего мы снова будем что-то предпринимать, по отношению к российским банками, их не должно быть в нашей стране», — рассказал один из активистов «Национального Корпуса».

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Сколько времени будут функционировать банки неизвестно. В данный момент рабочие отмывают краску со здания, а также отклеивают плакаты. Бетонные плиты, которыми был загорожен вход, банк убирал сам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, отделение российского «Сбербанка» в центре Киева, на улице Владимирской, было разблокировано.

Накануне партия «Национальный корпус» распространила заявление, в котором говорится о временном прекращении блокирования российских банков для того, чтобы граждане Украины забрали оттуда свои сбережения. После этого они обещают усилить блокаду российских банков.