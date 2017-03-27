У большинства детей, которые отравились на Закарпатье, обнаружен возбудитель дизентерии

22:48, 27 марта 2017
Общество
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В школьном пищеблоке не выявлено роста патогенной флоры.

фото: УНИАН

На Закарпатье у большинства из 13 детей, которых несколько дней назад госпитализировали вместе с беременной учительницей в больницу, диагностировали возбудитель дизентерии.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре областного центра здоровья в Закарпатской области.

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Как говорится в сообщении, по состоянию на 27 марта при бактериологическом исследовании биоматериала от 13 больных, находившихся на стационарном лечении в инфекционном отделении Хустской райбольницы, обнаружен возбудитель дизентерии (Shigella sonnei) у 8 учащихся.

У 5 детей, по данным пресс-центра, результаты исследований отрицательные, и они выписаны домой.

Также, по данным центра здоровья, обнаружен возбудитель дизентерии у двух контактных лиц – учащихся двух классов школы с. Нижнее Селище (Хустский район).

«В дальнейшем эти дети будут госпитализированы для санации. Бактериологические обследования контактных лиц продолжаются», - добавили в пресс-центре.

Кроме того, как утверждают в центре, в школьном пищеблоке не выявлено роста патогенной флоры. О состоянии беременной учительницы сейчас врачи не информируют.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Хустскую райбольницу со школы с. Нижнее Селище с признаками отравления были доставлены 13 школьников и беременная учительница.

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Теги: #отравление#Закарпатье