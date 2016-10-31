В Махачкале 364 человека госпитализированы из-за отравления питьевой водой

Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай, передают РИА Новости.

«В настоящее время в больницах Махачкалы находятся 364 человека с признаками острой кишечной инфекции, из них 265 – дети. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Необходимо отметить, что количество поступающих в стационар снижается, что свидетельствует об уменьшении активности эпидемического процесса», – сказал он.

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Салагай добавил, что 175 человек уже выписаны в связи с улучшением самочувствия.

Медики организовали 355 врачебно-сестринских бригад и осмотрели более 78 тысяч человек во время подворового обхода для выявления заболевших.

В регионе работают инфекционисты и эпидемиологи из федеральных центров. Жителям предоставили возможность дополнительной вакцинации против гепатита А, брюшного тифа и фагирование против дизентерии в случае необходимости.

По словам старшего помощника руководителя СУСК РФ по республике Расула Темирбекова, предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.