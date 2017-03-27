Страны ЕС стали меньше отказывать в визах украинцам - статистика

Страны ЕС в прошлом году в основном уменьшили показатель отказов украинцам в шенгенских визах. Об этом сообщает Европейская Правда.

Согласно статистике Еврокомиссии, например, уровень отказов Бельгии, Германии и Нидерландов превышает 5%, однако все эти страны уменьшили показатели отказов и одновременно – нарастили долю многократных виз, то есть динамика – положительная (две последние страны даже вошли в число лидеров по динамике улучшения визовой практики в Украине).

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Несмотря на то, что ряд стран, таких как Австрия, Италия, Испания, Финляндия имеют низкую долю мультивиз, все они уменьшили количество отказов. Так Австрия отказывала лишь в 0,9% случаях, что является одним из самых низких показателей отказов в целом, а Италия, ранее известная своей жесткой визовой практикой, уменьшила количество отказов до 2%.

Однако меньше всего отказывали украинцам в прошлом году в посольстве Литвы – лишь 0,2% заявителей.

"Похоже, литовский МИД решил компенсировать Украине неоправданную задержку с введением безвизового режима, которая произошла по вине самого ЕС" - отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Европарламент проведет голосование относительно предоставления Украине безвизового режима 6 апреля.