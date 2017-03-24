Прощание с Вороненковым состоится в субботу во Владимирском соборе

Прощание с застреленным вчера в центре Киева экс-депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым состоится в субботу, 25 марта, во Владимирском соборе, сообщил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в Тwitter.

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«Отпевание Дениса Вороненкова состоится завтра в 12:00 во Владимирском соборе. Приходите...», – написал Пономарев.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

По словам народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, убийство совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который был агентом российских спецслужб.

«Ему была поставлена задача попасть в одно из подразделений Вооруженных Сил или Национальной гвардии, которое желательно имеет громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обычный солдат. Здоровый, сильный юноша, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии», - проинформировал Геращенко.

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Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.