Мать убийцы Вороненкова говорит, что не общалась с сыном с момента его бегства в Россию

Убийца экс-депутата Госдумы Павел Паршов несколько лет назад сбежал в Россию и с тех пор не связывался с родными. Об этом рассказала его мать, передает ТСН.

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Женщина говорит, что она не знала, что случилось с Павлом накануне и точно не может вспомнить, когда с ним последний раз виделась.

"Он далеко, я знаю, что он живет давно в России. Мы с ним не созванивались, он не выходит на связь", - рассказала женщина.

На уточняющий вопрос – не контактирует ли она с сыном с 2011 года, когда был объявлен в розыск, женщина подтвердила, что с тех пор ничего о нем не знает. Также ей было неизвестно, что сын поступил в Нацгвардию Украины.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича во введении в Украину российских войск. 23 марта некоторые издания сообщили, что у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Убийца якобы был уволен в запас в августе 2016 года.