Кража автомобиля: владелец и похититель оказались в реанимации

В аэропорту “Борисполь” житель Луганска под предлогом покупки завладел автомобилем “Мазда 3”, которую житель Киева выставил на продажу через Интернет.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Киевской области, на размещенное объявление отозвался житель Луганска, который предложил продавцу встретиться с ним в аэропорту “Борисполь”, поскольку луганчанин якобы следовал в Москву.

В ходе осмотра автомобиля покупатель попросил его владельца остановиться и включить аварийную сигнализацию. Как только это было сделано, луганчанин достал пистолет для отстрела резиновых пуль и почти в упор выстрелил в голову водителю.

Как отметили в ЦОС, во время борьбы в салоне машины ее владелец сумел достать свой такой же пистолет и в упор 5 раз выстрелить в пассажира. После чего он вышел из машины, чтобы позвать на помощь, тем временем «покупатель пересел за руль и двинулся с места».

Как отметили в областной милиции, недалеко от Борисполя он не справился с управлением, слетел с дороги и в результате неоднократного опрокидывания похититель получил многочисленные тяжелые травмы.

Теперь оба, и владелец автомобиля, и похититель находятся в одном реанимационном отделении Бориспольской райбольницы.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).