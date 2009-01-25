В Москве будут избирать Патриарха

Сегодня в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви.

Главной задачей собора является выдвижение трех кандидатов на Патриарший престол, которые будут рассмотрены Поместным собором.

Сейчас в списке значатся 145 кандидатов на Патриарший престол. Предполагается, что Архиерейский Собор выберет тайным голосованием трех кандидатов из правящих архиереев Московского Патриархата, а также представителей Русской Зарубежной церкви. К предложенным кандидатурам Поместный собор путем тайного голосования может добавить и свои кандидатуры. Кандидаты на патриарший престол не должны быть моложе 40 лет и иметь высшее богословское образование.

26 января делегаты Архиерейского собора должны одобрить для последующего утверждения Поместным Собором повестки дня, программы, регламента Поместного Собора, а также процедуры избрания на Поместном Соборе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

27 января откроется Поместный собор, во время которого изберут патриарха Московского и всея Руси.

1 февраля состоится божественная литургия с чином интронизации новоизбранного предстоятеля.