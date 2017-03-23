Пограничники усилили охрану восточного участка границы из-за пожара под Харьковом
Сейчас обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируемая.
В связи с пожаром, который возник сегодня ночью на отдельных площадках базы вооружения, которая расположена в городе Балаклея Харьковской области, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану Восточного участка границы.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook, в частности, силами подразделений Регионального управления и резервов ведомства увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВС Украины, Службой безопасности, ГСЧС, Национальной полицией и Национальной гвардией.
«Сейчас обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируемая. Все пункты пропуска работают в штатном режиме.
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Государственная пограничная служба Украины просит граждан, в случае выявления признаков провокаций или других подозрительных действий вблизи границы звонить на телефон «Доверие» (044) 527 6363», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 23 марта в 2:45 на отдельных площадках базы вооружения, которая расположена в городе Балаклея Харьковской области, произошел пожар.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии.