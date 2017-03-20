В Краматорске активисты силой закрыли отделение российского "Сбербанка"

Перед тем, как приступить к работе, сотрудников финансового учреждения попросили выйти, и только потом вход в здание банка заложили шлакоблоками, окна и стены обклеили протестными наклейками, а потом все это залили символической красной краской, говорится в сюжете ТСН.

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Таким образом люди требуют закрыть учреждение, принадлежащее стране-агрессору.

В Краматорске действиям активистов пытались помешать местные жители, однако все попытки завершились ссорой.

Похожая акция по Украине не первая. Перед этим отделения "Сбербанка" были замурованы в Киеве, Днепре и Тернополе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЕс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции являют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврата субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.