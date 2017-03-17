В Одессу с визитом прибыли четыре корабля НАТО (фотогалерея)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ, сегодня в Одессу прибыли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG -2).

В частности, у одного из причалов пассажирского комплекса Одесского морского порта ошвартовались, прибывшие с визитом в Украину, штабной корабль ORP K. X. Czernicki (ВМС Польши), а также - морские тральщики ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция).

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Планируется, что в рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей в командовании ВМС ВС Украины, Одесской областной государственной администрации и Одесском городском совете. Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС ВС Украины, проведение спортивных соревнований между военнослужащими SNMCMG-2 и украинскими военными моряками. «Экипажи кораблей соединения также ожидает культурная программа, экскурсия по городу», - отметили в пресс-центре.

Предполагается, что 18 марта с 14.00 до 16.00 корабли будут открыты для свободного посещения.

Визит кораблей продлится до 20 апреля.