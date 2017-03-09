Украина может получить боевые корабли НАТО (видео)

ВМС Украины могут значительно расширить свой военный потенциал, заявил первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов в эфире одесского 7 канала.

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Сейчас продолжаются переговоры относительно передачи Украине кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. У судов, которые могут передать Украине, по словам Тарасова, срок использования закончился или им на смену пришли другие корабли с более широкими возможностями. Однако эти корабли вполне боеспособные.

"Чтобы люди верно понимали, это не секонд-хенд. Корабль, который получается от страны НАТО, он удерживался в таком состоянии, что его боевые свойства остаются без изменений фактически. Например, для корабля класса ракетный катер 20 лет - вполне нормально, он полностью сохраняет все свои боевые возможности", - заявил Тарасов.

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Ранее УНИАН сообщал, что в ВМС надеются, что с помощью исков в международные суды можно будет добиться от РФ компенсации или возврата захваченных в Крыму кораблей.