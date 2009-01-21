Владельца сети «Укрзолото» меняли на 50 кг золота

В результате спецоперации работников Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Кировоградской области задержана преступная группа в составе четырех местных жителей, которые похитили владельца сети ювелирных магазинов и требовали у его родственников выкуп в размере 2 млн. долларов США или 50 кг золота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел, начальник ГУБОП Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

Инсценировав дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Мерседес», на котором передвигался руководитель ЧП «Укрзолото», злоумышленники вытащили его из автомобиля и, угрожая оружием, пересадили в свою машину. Предприниматель пытался оказать сопротивление, но его жестоко избили, одели наручники, глаза заклеили скотчем и вывезли в частный дом в Кировограде.

Трое суток бизнесмена удерживали в заложниках, фактически без еды, требуя у его родных выкуп – сначала 2 млн. американских долларов или эквивалент золотом, затем эту сумму уменьшили вдвое.

За помощью родственники заложника обратились к спецподразделению по борьбе с организованной преступностью. В результате оперативной комбинации в обмен на жизнь предпринимателя злоумышленникам передали 25 кг серебра, окрашенного под золото. Получив «первую часть выкупа», жертву отпустили. Злоумышленников удалось задержать.

По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 (захват заложника) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе дальнейшего расследования работники УБОП установили и другие факты противоправной деятельности участников преступной группировки. В частности, в 2007 году в городе Кировоград в подъезде жилого дома участники ОПГ с применением молотков совершили разбойное нападение на частного предпринимателя Валерия Г. (1963 г.р.). Нанеся ему тяжкие телесные повреждения, грабители отобрали 30 тыс. долларов. В прошлом году в мае с применением огнестрельного оружия злоумышленники совершили еще одно разбойное нападение на кировоградского предпринимателя.