Читатели УНИАН не определились однозначно, стоит ли пускать россиянку Самойлову на Евровидение в Киев - опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 44% читателей считают, что представительницу России Юлий Самойлову не следует пускать в Украину на "Евровидение-2017", учитывая ее выступление в оккупированном Крыму в 2015 году. Ведь правила для всех должны быть одинаковые: кто поддерживает оккупантов – не может въезжать в Украину.

При этом 30% опрошенных ответили, что все же чисто по-человечески для нее можно сделать исключение, ведь у девушки и так тяжелая судьба.

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Еще 26% респондентов убеждены, что это сознательная провокация со стороны РФ, а потому Украина должна пустить певицу в Украину, чтобы не подыгрывать российской стороне.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2017 года российский "Первый канал" сообщил, что РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который в этом году пройдет в Киеве, будет представлять певица Юлия Самойлова.

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Впрочем почти сразу пользователи соцсетей нашли информацию, якобы Самойлова выступала в оккупированном Россией Крыму в 2015 году. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

При этом, как известно, украинские спецслужбы обычно не пускают в Украине исполнителей, которые выступают с концертами на оккупированных Россией украинских территориях. Поэтому в СБУ пообещали проверить представительницу России Самойлову и принять "взвешенное решение".