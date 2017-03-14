В Мининформполитики рассказали о "многоходовке" россиян с отбором певицы на Евровидение

Информация о победе, и вообще - участие, Юлии Самойловой на российском отборе на Евровидение появилась буквально недавно, как пишет на своей странице в Facebook заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

Он отмечает, что "до этого, информация с официального инстаграма аккаунта российского представительства Евровидения показывает, что о несчастной девушке нет никакого упоминания".

Золотухин утверждает, что 31 января на официальном инстаграм-аккаунте появляется пост: "По информации из наших достоверных источников и источников портала Life на «Первом канале» в шорт-лист, из которого будет выбран представитель нашей страны на конкурсе в Киеве, выходят: Александр Панайотов, Елена Темникова, Дарья Антонюк, Нюша и группа SOPRANO Турецкого".

По результатам онлайн-голосования в соцсетях первенство получает певица Елена Темникова (25,6% голосов).

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"Дальше страна-фейк начинает свою "многоходовку". Познер и Литвинова на конкурсе "Минута славы" в эфире "Первого канала" публично унижают отважного человека с физическими недостатками, которая танцует несмотря на свое состояние. Этот спектакль по всей видимости подготовлен и разыгран по нотам. Этот спектакль активно "разгоняется" и в украинском информационном пространстве, чтобы предупредить контекст дискуссии о том, что "Россия давит на жалость"... Это называется "превентивный вброс", - пишет Золотухин.

По его словам очевидно, что это только начало спецоперации.

"Можно с большой долей вероятности предсказать, что, в случае, если выступление российской певицы все же состоится, россияне устроят провокацию прямо на сцене. А потом опять заведет свою шарманку о радикалах и фашистах. В то же время European Broadcasting Union - EBU неоднократно просил Украину обеспечить достойное и безоблачное проведения этого шоу-мероприятия, устроить настоящий праздник для всей Европы. Это наши обязательства перед нашими партнерами. Естественно, что соответствующее реагирование на спецоперацию будет происходить в рамках существующих норм украинского законодательства. Но открытое использование с манипулятивной целью человека с инвалидностью - это просто апофеоз подлости, циничности и мерзости, на которую только способны больные мозги", - подытожил заместитель министра.