В Харькове торговали сигаретами из "ДНР"

В Харькове сегодня, около 11 часов, патрульные полицейские получили сообщение о том, что на Московском проспекте, возле выхода из метро, торгуют сигаретами с лотка, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Перед приездом патрульных, один из заявителей сделал так называемую "контрольную закупку".

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Прибыв по указанному адресу, полицейские заметили неизвестную женщину, которая торговала сигаретами.

Продавщица не имела разрешительных документов на продажу. Кроме этого, сигареты были без лицензии, а местом изготовления указывалась территория так называемой "ДНР".

По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские конфисковали нелицензионный товар. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.