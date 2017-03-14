МВД не видит оснований "кричать" о захвате облсоветов в Украине

Об этом Артем Шевченко написал на своей странице в Facebook.

«Вообще помещения облсоветов принадлежат местным территориальным общинам, поэтому они имеют полное право туда заходить и делать там все, что не противоречит закону. В частности общаться с главами облсоветов, которые так гостеприимно туда приглашают, как волынский Палиця в Луцке. Так что не вижу никаких правовых оснований кричать о "захвате" облсоветов в западных регионах. Только крушить и воровать там ничего не надо - и можно хоть постоянно там сидеть», – написал Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, митинги с требованиями освободить задержанных под Кривым Торцом блокадчиков проходят в нескольких городах Украины. В частности, в Луцке активисты зашли в здание ОГА, где зачитали свои требования к представителям власти – освободить всех задержанных под Кривым Торцом до 10 часов 14 марта.

Также митинги проходят во Львове, Ровно, Виннице и Черновцах. Призывы освободить блокадчиков звучали и на Майдане в Киеве.



