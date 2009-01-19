Тимошенко: в 2010 году будет легче переходить на рыночную цену

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что формулы, по которым в ближайшие 10 лет будут определяться цена на газ для Украины и его транзит в Европу, будут универсальными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на брифинге.

«Это те формулы, которые применяются в Европейском Союзе. Они универсальны и создают для Украины такие же равные условия как для других стран ЕС», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что Украине будет легче переходить на рыночную цену на газ в 2010 году, поскольку цена на нефть существенно упала. «И переход со специальных льготных цен на рыночные цены, мне кажется, пройдет безболезненно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 января НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.

После церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года – 1,7 долл. на 100 км за 1 тысячу кубометров газа.