Премьера 16 июля: появился первый тизер 7 сезона "Игры престолов" (видео)

Об этом сообщается в официальном Twitter сериала, где в соответствующей записи обнародован первый тизер.

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The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, сыгравший роль сэра Давоса, заявлял, что новый сезон сериала выйдет на экраны в июле.