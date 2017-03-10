Премьера 16 июля: появился первый тизер 7 сезона "Игры престолов" (видео)

09:04, 10 марта 2017
Общество
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Премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов" состоится 16 июля 2017 года.

Скриншот / HBO

Об этом сообщается в официальном Twitter сериала, где в соответствующей записи обнародован первый тизер.

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Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, сыгравший роль сэра Давоса, заявлял, что новый сезон сериала выйдет на экраны в июле.

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Теги: #сериал#Игра Престолов