Премьера 16 июля: появился первый тизер 7 сезона "Игры престолов" (видео)
09:04, 10 марта 2017Общество
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Премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов" состоится 16 июля 2017 года.
Скриншот / HBO
Об этом сообщается в официальном Twitter сериала, где в соответствующей записи обнародован первый тизер.
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The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017
Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, сыгравший роль сэра Давоса, заявлял, что новый сезон сериала выйдет на экраны в июле.
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