Порошенко в Днепре вручил награды защитникам Авдеевки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, Порошенко пообщался с военными, которые принимали участие в боевых действиях в районе Авдеевки во время обострения ситуации в январе-феврале этого года.

Президент пожелал защитникам скорейшего выздоровления. «Хотел бы поблагодарить каждого из вас за безупречное выполнение воинского долга и твердую сильную патриотическую позицию. Уверен: главное, что нам нужно иметь – это вера в победу. Потому что правда с нами, украинский народ с нами», - отметил Порошенко. Он добавил, что опыт военных, которые решат после лечения продолжить службу в рядах ВСУ, очень важен для дальнейшей защиты от агрессии.

Глава государства вручил ордена «За мужество» ІІІ степени солдату Александру Кобилешному и старшему сержанту Сергею Курсову, которые получили ранения в феврале в районе Авдеевки.

Читайте такжеСтроительство метрополитена в Днепре является символом сотрудничества Украины с ЕС – Порошенко

Также медалью «Защитнику Отечества» награждены младший сержант Александр Борисов, солдат Евгений Гальченко и солдат Максим Ник. Военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Кроме того, президент вручил ценные подарки раненным военным.

Глава государства также посетил волонтерский штаб помощи раненым.

Отмечается, что этот штаб был создан в мае 2014 года и одним из первых начал принимать раненных бойцов из зоны АТО. «За все время существования этого центра помощь здесь получили 14 тыс. бойцов, имевшие ранения различного характера и степени. 99,4% бойцов, которым была оказана помощь в волонтерском штабе, были спасены», - проинформировали в пресс-службе.

За это время была налажена эффективная эвакуация раненных бойцов из всех секторов проведения АТО. Президент дал поручение министру обороны Степану Полтораку принять необходимые меры для обустройства еще одного медицинского самолета для транспортировки раненых, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко приехал в Днепр с рабочим визитом.