Нацсовет оштрафовал СТБ за шоу, которые вредят детской психике

«Штраф 1,65 млн грн применен к СТБ за трансляцию передач, которые могут причинить моральный вред детям... Мониторингами Национального совета установлено, что отдельные эпизоды передач «МастерШеф», «Хата на тата», «Битва экстрасенсов», «Один за всех» содержали сцены жестокости, насилия, неприличные слова и жесты и т.д. и транслировались в доступное для детей время,», - написал член Нацкомиссии Сергей Костинский на своей странице в сети Facebook.

Согласно сообщению, в целом эти передачи могли просматривать от 17,8 тыс. до 819 тыс. подростков. Штраф наложен в размере 10% от суммы лицензионного сбора.

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Костинский добавил, что, по мнению экспертов Ассоциации психологов Украины, Женского консорциума Украины, Независимого медийного совета и Общественного совета при Нацсовете, эпизоды указанных телепередач формируют привыкание детей к проявлениям жестокости, насилия, грубым выражениям, что может привести к тяжелым психическим последствиям.

Член регулятора напомнил, что в прошлом году за аналогичные нарушения телеканал СТБ получил от Нацсовета предупреждение, и не привел свою деятельность в соответствие с украинским законодательством. «Таким образом, согласно закону, Национальный совет применил санкцию «штраф», - резюмировал Костинский.

Он также сообщил, что Нацсовет рассмотрел вопрос относительно трансляции телеканалом передачи «Битва экстрасенсов» производства российского телеканала «ТНТ», в котором принимали участие российские военные.

«По результатам плановой и внеплановой проверки СТБ относительно резонансной передачи «Битва экстрасенсов» принято решение «принять к сведению», - написал член Нацсовета.

Костинский отметил, что руководство телеканала СТБ признало свою вину, принесло публичные извинения за ошибку и уволило ответственных сотрудников.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет неоднократно назначал СТБ внеплановые проверки за трансляцию передач, которые могут негативно влиять на детскую психику. По такому же нарушению в конце июля 2016 года регулятор вынес предупреждение телеканалу.

19 января 2017 года регулятор назначил внеплановую проверку СТБ после того, как в эфир телеканала вышла телепередача «Битва экстрасенсов» российского производства, в которой принимали участие бывшие и действующие российские военные. Один из них открыто признался, что участвовал в боевых действиях в Украине.