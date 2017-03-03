На Днепропетровщине задержали землеустроителя при получении $6 тысяч взятки за выделение земли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

Землеустроитель пообещал помочь решить данный вопрос с должностными лицами Днепропетровского областного управления Госгеокадастра.

Он получил от гражданина первую часть взятки в размере 6 тысяч долларов.

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Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски в Павлоградском районном и областном управлениях Госгеокадастра, и по месту проживания задержанного инженера-землеустроителя.

По факту получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием открыто уголовное производство по статье 369-2, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.