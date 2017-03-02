В Черкассах начальник отдела исполнительной службы требовал 33 тысячи гривень взятки

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, 29-летний чиновник требовал от директора фермерского хозяйства деньги за снятие ареста с автомобиля и закрытие исполнительного производства. Сначала он получил часть суммы - 3 тыс. грн.

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Позже к схеме вымогательства чиновник привлек директора коммерческой структуры.

Сегодня оперативники УЗЭ и следователи полиции задержали посредника во время получения оставшейся части оговоренной суммы неправомерной выгоды – 30 тыс. грн. В подтверждение выполнения «соглашения» посредник передал документы о возврате автомобиля.

Одновременно в помещении офиса коммерческой структуры полицейские задержали начальника отдела Государственной исполнительной службы районного управления юстиции в Черкасской области.

В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.