Под Нацбанк в рамках акции принесли гроб с куклой Гонтаревой внутри (фоторепортаж)

Под зданием Национального банка Украины в Киеве 1 марта 2017 года состоялась акция против деятельности российских банков в Украине "Стоп российским банкам".

Читайте такжеСМИ "отправляют" Гонтареву в отставку, в НБУ опровергают

В частности, участники акции принесли под Нацбанк резиновую куклу с портретом главы НБУ Валерии Гонтаревой в гробу.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ предоставили информацию о том, что Гонтарева помогла россиянам забрать деньги из Платинум Банка.

Перед банкротством Платинум Банка его руководство перевело большие суммы денег в Проминвестбанк, дочернюю структуру российского Внешэкономбанка. Деньги россиян были спасены по указанию руководства Национального банка Украины, как утверждали СМИ.