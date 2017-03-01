Адвокат назвала факты запугивания в своей сфере новой "нормой для Украины"

По словам киевского адвоката Любови Шатурской, вмешательство в деятельность защитников, нарушение принципа конфиденциальности и адвокатской тайны в результате проведения обысков в помещениях адвокатов, давления на них, запугивания, как адвокатов, так и свидетелей стороны защиты, к сожалению, стало обычным явлением.

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«Тысячи сломанных судеб, неправосудные решения, нивелирование института адвокатуры и, как результат, полное разочарование наших граждан в правовой системе Украины. Конкретный пример с конкретными личностями: Луганская область, Новоайдарский районный суд. Военная прокуратура Луганского гарнизона, пытаясь выиграть в пух и прах проигранное ими же дело о провокации взятки, занялась откровенным запугиванием как свидетелей защиты, чтобы те отказались от своих показаний, так и меня, как адвоката в этом деле. Судья, понятное дело, была на стороне прокуратуры. Конечно же, по поводу беспредела местных военных прокуроров и судьи мы обратились в Верховную Раду, и уже есть реакция. Обратились в нашу профильную ассоциацию – НААУ, будем давать всему этому жесткий отпор. Но, дело ведь не в конкретном случае, а в системе. Посмотрите статистику: только за два последних года по решению ЕСПЧ Украина выплатила 1,2 млрд. гривен. За 2016 год от Украины подано 19 тыс. исков., а это, на минуточку, 22% от общего объема дел в ЕСПЧ. Фактически, это катастрофа. И мы с этим лезем в Европу, - подытожила киевский адвокат Любовь Шатурская.