Скандал вокруг "паспорта ДНР": Кобзон запутался, есть ли у него "документ" боевиков (фото)

"У меня нет никакого паспорта, кроме российского. Я горжусь тем, что я "герой" "Донецкой народной республики", это моя земля, это моя родина", — сказал Кобзон Дождю.

Между тем, в июне 2016 года "Комсомольская правда" рассказала, что Кобзон получил "паспорт" гражданина "ДНР", который ему вручил лично главарь террористов Захарченко. Издание также опубликовало фото разворотов документа с фотографией Кобзона и пропиской.

"С 25 мая этого года я — гражданин "Донецкой народной республики", вот сегодня получил "паспорт". Надо теперь отрабатывать!» — цитировало издание слова Кобзона.

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На вопрос журналиста об интервью депутата "Комсомольской правде", где говорится, что у него есть паспорт, Кобзон ответил, что "нет там такого, я читал статью, нет там написанного, что у меня есть паспорт".

Накануне информационное агентство FlashNord сообщило со ссылкой на источник, что "Единая Россия" изучает ситуацию с якобы двойным гражданством Кобзона. Агентство уточнило, что, кроме российского, у депутата может быть "гражданство" "ДНР".

Заместитель руководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский пояснил, что Кобзон не является гражданином иностранного государства, потому что самопровозглашенная республика — не государство. Он добавил, что "надо понимать разницу между признанием отдельных "документов" и международным признанием государства".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".