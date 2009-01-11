Сомалийские пираты вновь обещают освободить "Фаину"

Представитель сомалийских пиратов, в руках которых находится сухогруз "Фаина", заявил в воскресенье, что все 20 членов экипажа судна чувствуют себя хорошо и, вероятно, судно будет скоро освобождено, сообщает Associated Press.

По словам представителя пиратов Сугуле Али (Sugule Ali), идут переговоры с владельцами "Фаины" по достижению компромиссного решения и о выплате выкупа, сумма которого в разное время заявлялась как 35, 20 или 8 миллионов долларов.

Со дня захвата судна - 25 сентября - не раз делались сообщения о близком освобождении судна, отмечает агентство.