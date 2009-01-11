Запорожье: не будет форс-мажора - будет тепло, и наоборот

В Запорожской области на сегодняшний день сформирован баланс газа, достаточный для бесперебойного теплообеспечения региона.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Геннадий ФУКС.

"На сегодняшний день давление газа в системе магистральных газопроводов, обеспечивающих газом Запорожский регион, стабилизировалось на отметке 25 кг/см. кв. При этом совместными усилиями облгосадминистрации, органов местного самоуправления, промпредприятий и предприятий теплоэнергетики удалось сократить потребление газа областью на 800 тыс.кубометров в сутки, что, при отсутствии новых форс-мажорных обстоятельств, создает условия для бесперебойного теплообеспечения Запорожского региона", - заявил Г. ФУКС.

При этом замгубернатора так же отметил, что "на сегодняшний день существуют предпосылки для стабилизации ситуации с газообеспечением в Украине и таким образом в дальнейшем наличие или отсутствие проблем с теплообеспечением и обеспечением горячей водой каждого конкретного населенного пункта будет зависеть исключительно от уровня расчетов местных предприятий теплоэнергетики за потребленных газ - т.е. от уровня оплаты населением услуг по подаче тепла и горячей воды".