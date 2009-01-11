Тимошенко: срок мониторинга не должен превышать одного месяца

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что срок полномочий многосторонней мониторинговой комиссии не должен превысить одного месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ по итогам переговоров в Киеве, которые завершились в ночь с субботы на воскресенье.

«Мы считаем, что максимальный срок, на протяжении которого должна работать эта комиссия – это один месяц. Мы считаем, что это является объективным сроком, достаточным для того, чтобы проверить добросовестность и пунктуальность Украины. А дальше – жизнь покажет, как мы будем продвигаться в этом направлении», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.ТОПОЛАНЕК заявил, что Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

«За последние два дня удалось разблокировать ситуацию и сейчас ничего не препятствует возобновлению транзита газа через Украину в страны ЕС. Украина выполнила все условия, чтобы Россия возобновила поставку газа», - сказал М.ТОПОЛАНЕК.