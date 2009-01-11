Украина предлагает ЕС переместить контрактные обязательства на восток

Украина предложила Европейскому Союзу осуществлять контроль над объемами транзитного газа, поступающего из России в Европу, на восточной границе страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ в субботу на пресс-конференции.

По его словам, такое предложение было сделано президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ в ходе визита украинской делегации в Брюссель 8-9 января.

«Во время встречи с Ж.БАРРОЗУ украинская сторона предложила рассмотреть и изучить такой вариант, который требует дальнейшей доработки, по перемещению контрактных обязательств с западной границы на восточную границу», - заявил Г.НЕМЫРЯ.

При этом он отметил, что Ж.БАРРОЗУ поручил Комиссару Европейской Комиссии по вопросам энергетики Адрису ПИБАЛГСУ активизировать обсуждение этого вопроса с уполномоченными должностными лицами Украины.