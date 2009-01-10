В Крыму сохраняется опасность схода снежных лавин

В горах Крыма в эти выходные сохраняется опасность схода снежных лавин, предупреждает крымское Управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В сообщении спасателей также отмечается, что на субботу и воскресенье в Крыму объявлено штормовое предупреждение. 9-10 января на дорогах Автономной Республики Крым будет гололедица.

Проезд по Крыму, в том числе на Ангарском и Грушевском перевалах, обеспечен, передает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, на четверг и пятницу в Крыму объявили штормовое предупреждение. Спасатели советовали гражданам воздержаться от походов в горы, выходов в море, а также по возможности ограничить поездки на транспорте по заснеженным дорогам. Вечером в четверг на 51-м километре трассы Ялта-Бахчисарай сошли две снежные лавины и перекрыли движение. Велись работы по расчистке завалов.