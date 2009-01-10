В декабре увеличились депозиты и физических, и юридических лиц

В течение декабря 2008 года депозиты физических лиц увеличились на 4,3% – до 215,6 млрд. грн. (с начала года – на 31,1%), депозиты юридических лиц – на 7,6% – до 142,3 млрд. грн. (с начала года – на 23%).

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в декабре увеличился на 5,6% (с начала года – на 27,7%) – до 357,8 млрд. грн.

В декабре 2008 года сохранялась тенденция роста стоимости депозитов, что являлось отражением работы банков по созданию стимулов для возвращения вкладов в банковскую систему. Так, средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в декабре 2008 г. по сравнению с ноябрем увеличилась с 12% до 13% при ее незначительном уменьшении в иностранной валюте – с 8,3% до 8,2%. Интегральная ставка по депозитам выросла с 10,8% до 11,2%.