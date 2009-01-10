На Северодонецком «Азоте» остановлены основные производства

Вчера на ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» остановлены основные производства. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета.

Согласно сообщению, остановка произошла в связи с ограничением потребления природного газа по согласованию с НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 8 января на брифинге в Киеве заместитель председателя Правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ сообщил, что предприятия химической промышленности Украины по просьбе НАК “Нафтогаз Украины” временно сократили потребление газа на 50%.

“Мы попросили химические предприятия сократить на 50% потребление газа на 1-2 дня. Это около 15 млн. кубометров в сутки”, - сказал он.

При этом В.ТРИКОЛИЧ добавил, что “мы выровняем ситуацию и уже завтра (9 января – УНИАН) начнем возобновление газа в полном объеме”.

Справка УНИАН. К химическим предприятиям, потребляющим газ в качестве сырья, отнесены ОАО «Днепроазот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», а также «Северодонецкое объединение «Азот».

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.