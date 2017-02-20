В Украине разоблачили масштабную схему незаконной легализации авто (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили прокурор Одесской области Олег Жученко.

«Сегодня будет сообщено о подозрении пяти фигурантам, и это – далеко не весь список. Также будет принято решение о мере пресечения», - сказал Жученко.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, он отметил, что установлены должностные лица, которые имеют отношение к схеме легализации, как угнанных автомобилей, так и ввезенных в Украину без уплаты соответствующих таможенных платежей. «Им (должностным лицам – УНИАН), в первую очередь, будет сообщено о подозрении. В этой группе действовали как мужчины, так и женщины. Сфера их деятельности разнообразна», - сообщил прокурор области.

Он добавил, что в интересах следствия не станет называть имена и должности подозреваемых. По его словам, это люди – от разборщика до квалифицированного технолога и должностных лиц сервисных центров, а также лица, имеющие доступ к соответствующим официальным базам данных.

«Сегодня, благодаря совместной работе правоохранителей Одесской области при поддержке правоохранителей других регионов и столицы, разоблачена преступная группа, которая занималась легализацией автомобилей, незаконно завезенных в Украину, в том числе, находящихся в розыске», - сказал Жученко.

Он подчеркнул, что похищенные автомобили использовались, в том числе, для незаконной деятельности - грабежей, разбоев и пр.

В настоящее время на 55 задержанных автомобилей наложен арест. По словам Жученко, расследование ведется два года. «За два года мы знаем четко: кем велось и кто занимался. Однако за последний месяц разоблачена их сеть и установлены лица, причастные к этому. Уверен, что еще больше будет установлено после сегодняшних следственных действий», - подчеркнул прокурор области.

Читайте такжеКиевская полиция ночью задержала злоумышленников, которые угнали авто вместе с иностранкой

Начальник областного Управления Службы безопасности Украины Сергей Батраков добавил, что в настоящее время правоохранители проводят 60 обысков в 10 областях Украины.

«Работа эта началась ночью. Нами устанавливаются сейчас все члены группировки. Устанавливаются все автомобили, которые были ввезены более чем за 10 лет, пока действовала группировка», - сказал Батраков. Злоумышленники действовали в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Ровенской, Запорожской, Луганской, Одесской и Полтавской областях. Подпольные мастерские организовали в частных домах. По заказу клиентов изготавливали свидетельства о регистрации автомобилей, водительские удостоверения, номерные знаки и доверенности, что позволяло владельцам машин уклоняться от уплаты налогов. «Ежемесячно дельцы противоправно регистрировали от 100 до 150 машин», - сказал Батраков.

Группировка придерживалось жестких правил конспирации, большинство ее участников не знали сообщников и общались дистанционно, используя условные фразы.

По словам начальника регионального главка НП Дмитрия Головина, в числе 55 арестованных машин – угнанные элитные модели, которые находятся в розыске.

«Изъято оборудование, которое использовалось для изменения номеров агрегатов, бланки… К сожалению, выявлены и удостоверения различных силовых служб, специальные документы, которые используются силовиками», - акцентировал Головин, добавив, что следственные действия продолжаются.

Как уточнил УНИАН представитель прокуратуры области, сейчас одному из вышеназванных пятерых фигурантов сообщено о подозрении, с четырьмя «прямо сейчас ведутся следственные действии».