Крымские здравницы в ”бархатный сезон” заполнены на 50%

По состоянию на сегодняшний день, работающие здравницы Крыма заполнены всего на 50,2%, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства курортов и туризма АРК, переданные УНИАН.

Согласно оперативным данным, по состоянию на 29 сентября работает 281 здравница, в минувшем году в это время работало 299 здравниц.

Пассажиропоток по состоянию на сегодня составил 5 млн. 583,2 тыс. человек, что на 1,7% ниже уровня прошлого года (за аналогичный период 2005 года пассажиропоток был 5 млн. 681,9 тыс. человек).

Количество отдохнувших, рассчитанное по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства, составило 4 млн. 917,9 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период минувшего года (2005 год - 4 млн. 998,3 тыс. человек).

По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в здравницах отдохнули 988 тыс. 500 человек, что на 2,5% меньше, чем за такой же период прошлого года (в 2005 году - 1 млн. 014,2 тыс. человек).