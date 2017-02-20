Как вы относитесь к попыткам устроить новый Майдан? – опрос УНИАН
Акции протеста против торговли с оккупированными частями "Л/ДНР" состоялись в Киеве в минувшие выходные, организаторы призывают людей приходить на Майдан снова.
Днем 19 февраля 2017 года, в третью годовщину расстрелов на Майдане, сторонники торговой блокады оккупированных территорий Донбасса, в частности, члены ОУН, бойцы добровольческих батальонов и ряд народных депутатов, провели шествие к Администрации президента в Киеве. Там между протестующими и стражами порядка произошли столкновения, после чего часть активистов двинулась на Майдан Незалежности.
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На Майдане организаторы "блокады Донбасса" инициировали проведение "общественного обсуждения" ситуации. Там также произошли столкновения между участниками "блокадного вече" и правоохранителями, в результате чего были пострадавшие и задержанные.
При этом организаторы митингов призывают украинцев также приходить на Майдан в понедельник вечером. Кроме того, они планируют акции протеста под Радой утром 21 февраля.