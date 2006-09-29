“Родители убитых детей Винничины” призывают не прятать убийц

Общественная организация “Родители убитых детей Винничины” обращаются к средствам массовой информации, правозащитным организациям и правоохранительным органам Украины с просьбой помочь в расследовании дел об убийствах детей.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент организации, бывший следователь прокуратуры Василий МАЛЯРЕНКО, сын которого был убит в 2001 году, однако убийцы до сих пор не найдены.

Он сообщил, что в организацию объединились родители детей - от 6 до 30 лет - убитых в период с 1999 до 2004 года. Родители говорят, что они не могут даже назвать точной цифры убитых, потому что судмедэкспертиза не всегда подтверждает факт убийства. По их данным, в Винницкой области около 80 семей, дети которых были жестоко убиты. Потеряли детей более 35 семей лишь из Винницы. Всех их объединяет то, что преступления до сих пор не раскрыты.

В таком состоянии дел участники пресс-конференции обвинили правоохранительные органы, которые, по их словам, не принимают надлежащих мер для раскрытия преступлений, более того – часто покрывают убийц. В частности, родители приводили пример, как милиция безосновательно освободила под подписку подозреваемых в изнасиловании, после чего их уже не задерживали. А расследование дела замерло.

Как отмечали участники пресс-конференции, местные правоохранительные органы не только не способствуют расследованию дела, но и игнорируют их обращения. “Наши жалобы рассматривались не объективно, а просто формально”, - говорят они.

Родственники убитых считают, что местные правоохранительные органы умышленно “покрывают” преступников, потому что те платят им взятки, а кое-кто из них является родственником или сыном бывших сотрудников правоохранительных органов.

Родители погибших рассказали, что они неоднократно обращались в правоохранительные органы и к власти, в том числе в Генеральную прокуратуру и к Президенту Украины, с просьбой посодействовать в расследовании уголовных дел.

Как отмечается в обращении к СМИ и правоохранительным органам, «не увидел наших слез и нашего горя” “секретарь Совета национальной безопасности и обороны Петр ПОРОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и другие должностные лица. На личном приеме они заверяли нас в поддержке и помощи. Однако прошло время, но даже сообщений о рассмотрении наших жалоб мы не получили, не создана обещанная ими комиссия по проверке наших жалоб”. Более того, говорится в обращении, “правоохранительными органами г. Винницы не только не принято никаких мер для расследования уголовных дел и принятия их к рассмотрению в судах, а наоборот, ими создаются провокации и осуществляется расправа над родителями убитых детей... Ответственные работники прокуратуры области угрожают физической расправой за разглашение их преступной деятельности...”. В то же время, участники пресс-конференции не конкретизировали, кто именно им угрожает.

Как отмечали члены ОО “Родители убитых детей Винничины”, отчаявшись в том, что местные правоохранительные органы раскроют дела об убийствах их детей, они решили обратиться за помощью к средствам массовой информации, правозащитным организациям и правоохранительным органам Украины с просьбой помочь в расследовании дел об убийствах детей.

Общественная организация “Родители убитых детей Винничины” создана 28 февраля 2005 года, официально зарегистрирована 3 августа 2006 года.