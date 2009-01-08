На межбанке евро подскочило до 12

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США открылись котировками 8,35/8,55 грн., к 12:00 цены выросли до 8,60/8,75 грн. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,75/8,815 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , в 15:40 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 8,51 грн.

В России продолжаются новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января 2009 г., в связи с чем торги по российскому рублю не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3554/1,33556 долл. США, а к 15:45 поднялись до 1,3689/1,3691 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3035/11,6045 грн., к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 11,6800/11,9140 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума –11,9635/12,0825 грн