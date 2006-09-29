В первые дни октября снова потеплеет

В первые дни октября вновь потеплеет до 23°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 30 сентября в западной части и северных областях переменная облачность, на остальной территории облачная погода с прояснениями.

В восточной половине страны дожди, местами сильные дожди, грозы. На остальной территории без существенных осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью - 8-13° тепла, в южной и восточной частях - 11-16°; днем - 14-19°, на юге, востоке и западе страны местами - 20-23°; в Карпатах ночью - 3-8°, днем - 10-15°.

1-2 октября переменная облачность. Без существенных осадков, только в Крыму, Приазовье и восточных областях 1 октября кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, в западных областях южный, 3-8 м/с. Температура ночью - 5-10°, на юге и востоке - до 13°; днем - 17-22°, на Закарпатье - до 25° (1 октября в восточной части - 14-19°); в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 12-17°.

3-4 октября без существенных осадков, только в западных областях 4 октября пройдет небольшой дождь. Температура ночью - 9-15°, днем - 17-23°.

В Киеве и области 30 сентября переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 11-13°, днем - 16-18°; по области ночью - 8-13°, днем - 14-19°.

1-2 октября переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 17-22°.

3-4 октября без существенных осадков. Температура ночью - 9-14°, днем - 17-22°.