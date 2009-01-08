Погода на 9 - 13 января: мороз ослабнет

Через несколько дней синоптики ожидают постепенное ослабление морозов в Украине.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 9 января, облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье и в Крыму, днем в северной части временами снег, слабые метели; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью будет 11-16° мороза, днем 3-8°, в восточной части до 10° мороза; в Карпатах ночью 17-22°, днем 6-11° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

10-11 января сохранится переменная облачность. 10 января небольшой снег, слабая метель, лишь ночью в южной части без осадков. Температура ночью 4-9°, в восточных областях, Карпатах и на Закарпатье 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в Крыму около 0°. 11 января без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. Температура ночью 13-18° (в Крыму 10-15°), на Левобережье при прояснениях местами 20-24° мороза; днем 5-10° мороза, в восточных областях 10-16°; на Южном побережье Крыма ночью 5-8° мороза, днем 0-3° мороза. На дорогах страны гололедица.

12-13 января без осадков. Температура ночью 8-13° (в Карпатах 17-22° мороза), днем 2-8° мороза, 12 января на Левобережье ночью 15-20° мороза, днем 6-11° мороза; на юге Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.

10-11 января воздержится переменная облачность. 10 января небольшой снег, слабая метель. Температура ночью 4-9°, днем 1-6° мороза. 11 января без существенных осадков. Температура ночью 13-18°, днем 3-8° мороза. На дорогах гололедица.

12-13 января в столице и области без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.