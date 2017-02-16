Во львовских трамваях и троллейбусах можно купить билет с помощью смартфона

По данным пресс-службы Львовского горсовета, во всех трамваях и троллейбусах города пассажиры смогут оплатить проезд через специальный QR код - электронную программу для покупки и компостирования билета.

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«Программа успешно прошла тестовый период. В течение двух недель бесконтактным способом оплаты пользовались пассажиры на маршрутах: трамваев №8, №3, №5 и №2, а также троллейбуса №13», - рассказали в ЛКП «Львовэлектротранс».

Как отмечается, сначала пассажир сканирует QR-код на расстоянии 40-50 см (устройство должно быть подключено к интернету), далее выбрать - «Оплатить». После оплаты пассажир получает в «Приват24» от контакта билет, компостирует его и показывает контроллеру.