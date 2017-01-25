Во Львове рассчитаться за проезд в трамваях теперь можно с помощью смартфонов

Если же эта услуга станет популярной среди горожан, то ее внедрят на других трамвайных и троллейбусных маршрутах, информирует пресс-служба Львовского городского совета.

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Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно будет скачать на смартфон мобильное приложение "Приват24" и сосканировать QR-код, что изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить контролеру.

По словам директор ЛКП «Львівелектротрас» Михаила Сидоровича, система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим расчетом через бумажные билеты. Она даст возможность мобильно и быстро рассчитываться и не будет злоупотреблений с повторным использованием билетов.

«Проект безналичного расчета в электротранспорте планируем расширить. А именно, обеспечить возможность покупать месячный билет с помощью смартфона, возможность подзарядки мобильных телефонов в трамваях и обеспечить качественную WI-FI связь», - рассказал Михаил Сидорович.

Если проект хорошо себя зарекомендует, то уже через несколько недель его планируют ввести на постоянной основе на трамвайном маршруте №8 и на других трамвайных и троллейбусных маршрутах Львова.