Аваков увидел, как у виска Украины Россия держит пистолет

Газотранспортная система Харьковской области после прекращения подачи газа из России работает в обычном режиме.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

По официальной информации, в понедельник, 5 января, в 19.40 со стороны России была прекращена подача газа по газопроводу Острогожск - Шебелинка. В этом направлении газ доставлялся на Шебелинку и по системе газопроводов распределялся между потребителями Харьковской области. Около 21.00 5 января заместитель губернатора Олег ШАПОВАЛОВ информировал, что на тот момент Харьковская область «недополучала 1,1 млн. кубических метров газа каждый час».

Комментируя ситуацию сегодня, А.АВАКОВ сообщил, что по состоянию на 10.30 утра, 6 января, давление в магистральных газопроводах на территории Харьковской области составляет более 30 атмосфер, что является нормой. «Все системы газоснабжения области работают в штатном режиме. Мы не допустили никаких аварийных или принудительных отключений. Проводятся плановые мероприятия, обеспечивающие стабильное давление в системе», - информировал А.АВАКОВ.

По его словам, «специалисты облгосадминистрации внимательно отслеживают ситуацию с газоснабжением области в чрезвычайных условиях отключения подачи газа со стороны России. В области сформирован и постоянно действует оперативный штаб».

Губернатор отметил, что такая чрезвычайная ситуация предусматривалась, и специалистами облгосадминистрации предварительно был разработан план мероприятий, который сейчас вводится в действие под руководством оперативного штаба. Этот план направлен на снижение потребления газа областью в целом с учетом сохранения газоснабжения приоритетных объектов – больниц, школ, детских садов, объектов социальной сферы, предприятий пищевой промышленности, хлебозаводов. «Мы рассчитываем сохранить стабильную подачу тепла, горячей воды и газа населению», - отметил А.АВАКОВ.

Для решения этих задач, отметил он, на некоторых объектах привлекаются альтернативные источники энергии, увеличен подъем газа из подземных хранилищ, увеличена добыча природного газа газодобывающими предприятиями области.

«Я уверен, - заявил А.АВАКОВ, - что мы сумеем справиться с этой очень непростой ситуацией и обеспечить нормальное энергообеспечение области».

В то же время, отметил губернатор, он «не может не прокомментировать позицию российского «Газпрома», который в очередной раз и опять в разгар морозов поставил нас в такое сложное положение».

А.АВАКОВ считает, что «цена от 250 до 450 долларов за тысячу кубометров газа, которую предлагает «Газпром» при неизменной цене на транзит, – это абсолютно неприемлемые условия».

«Такая цена газа, - заявил губернатор, - ударит по каждому жителю Украины и приведет к коллапсу в экономике страны. 250-450 долларов – это от 30 до 250 процентов повышения всех коммунальных тарифов. Это снижение рентабельности, а значит и платежеспособности значительного количества предприятий. Это рост стоимости всех товаров и услуг. Это безработица и обнищание населения».

При этом А.АВАКОВ считает позицию НАК «Нафтогаз Украины» «единственно правильной и экономически обоснованной: среднеевропейская цена на газ вводится параллельно со среднеевропейской ценой на транзит газа».

«Кроме того, - заявил он, - я считаю абсолютно недопустимым тон переговоров между сторонами. Нельзя вести разговор с другом, братом и соседом, как любит напоминать «Газпром», и держать на виске собеседника взведенный пистолет. Так не проводятся партнерские переговоры и не устанавливаются добрососедские отношения».

А.АВАКОВ выразил надежду, что «руководство России не допустит ухудшения отношений между нашими братскими странами. И что руководство Украины приложит все усилия для заключения контракта между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» на рыночных, паритетных, партнерских принципах».