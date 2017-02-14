Львовский облсовет призвал прекратить несанкционированные экономические связи Украины с оккупированными территориями

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде Украины сегодня на сессионном заседании проголосовал 51 депутат. Всего во Львовском облсовете 84 депутата.

В тексте обращения депутаты подчеркивают: «Осознаем всю глубину гуманитарной катастрофы, которую переживает мирное население на востоке Украины с начала оккупации части украинской территории Российской Федерацией. Считаем, что все гуманитарные грузы должны четко урегулировано поступать жителям Донбасса. Украина, как государство, обязана позаботиться о том, чтобы у мирного населения было самое необходимое: продукты питания, медикаменты, энерго-, тепло- и водоснабжение. Но сегодня очевидным является то, что через коррупционные схемы фейковые «республики», контролируемые Российской Федерацией, наполняют свои бюджеты, из которых финансируется деятельность террористов. На территорию Украины из неподконтрольных областей через каналы контрабанды попадают оружие, наркотики, контрафактная и фальсифицированная продукция (речь идет об алкоголе, табачных изделиях, лекарствах)».

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Облсовет подчеркивает: "Считаем, что в условиях, когда война, развязанная Российской Федерацией против Украины, продолжается, торгово-экономические отношения, в результате которых боевики отправляют на подконтрольные Украине территории свои товары, должны быть немедленно прекращены. Поэтому воспринимаем торговую блокаду эффективным способом влияния на боевиков и их российских кураторов».

В обращении депутаты требуют прекращения несанкционированных экономических связей Украины с оккупированными территориями и усиления контроля за перемещением лиц и грузов с временно оккупированной территории.

Также подчеркивается необходимость масштабного расследования о предоставлении разрешений на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины и установлении моратория на перемещение грузов за исключением гуманитарных, которые ввозятся на временно оккупированную территорию Украины под контролем специально делегированных представителей ОБСЕ или с участием Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца, а также тех, которые получили специальное разрешение.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, представляем интересы громады области, из которой было мобилизовано 16 тысяч человек на борьбу с агрессором. Навязанный Россией вооруженный конфликт на востоке Украины унес 269 жизней наших земляков. Мы не можем стоять в стороне ситуации, когда для одних война – это борьба за свое государство, а для других – циничный бизнес. Мы считаем недопустимым политизацию этого вопроса и требуем неукоснительного соблюдения действующего законодательства, проведения соответствующего расследования и привлечения к ответственности нарушителей», - говорится в тексте обращения.