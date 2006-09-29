Ани Лорак выходит замуж за турецкоподданного (фото)

Ани Лорак отгуляла свой день рождения в столичном клубе «Оазис» - ей исполнилось 28 лет. Певица пригласила близких людей – родственников, любимого Мурата, старых друзей и всю свою команду. Из коллег пришли Олег Скрипка, Татьяна Недельская, Валера Харчишин, Лилия Подкопаева.

На вопрос, что ей подарил возлюбленный, Ани Лорак ответила: «Колечко! С надписью: «Будь моей девушкой». Скажу по секрету – он мне сделал предложение! Это было так романтично… Я сидела, красилась возле зеркала, а Мурат подошел, обнял и…(со слезами от счастья призналась певица)».

Мурат – турецкий гражданин, 28 лет, женат не был, детей нет, образование - менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Кстати, скоро вместе с Лорак они открывают дорогой ресторан в Киеве. А его роман с певицей длится около года. По-русски говорит свободно.

Обком со ссылкой на Блик

Фото Ивана Милаева