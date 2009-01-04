Газпром намерен увеличить транзит газа через Украину

Газпром 5 января увеличит транзит газа через Украину до 308 млн куб. м/сутки в связи с тем, что ряд европейских потребителей недополучили поставляемое ранее сырье. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Не сообщается, согласовано ли это намерение с украинской стороной. Так, 2 января Газпром подавал заявку на транзит 303 миллиона кубометров газа однако, по словам С.Куприянова, "нам было отказано, согласован объем только в 296 миллионов кубометров".