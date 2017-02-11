Умер генерал-полковник Геннадий Воробьев, который отказался выводить армию против участников Майдана

Ректор Национального университета обороны Украины, генерал-полковник Геннадий Воробьев скончался сегодня на рабочем месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Юрий Бирюков.

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«Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинета - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце», - сообщил Бирюков, отметив, что Воробьев уделял большое внимание вопросам проведения антитеррористической операции и провел много времени в зоне АТО.

В комментариях к посту Бирюков подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.

Ранее сообщалось, что Воробьев был назначен и.о. ректора Национального университета обороны Украины 21 мая 2016 года.

На новой должности его представил министр обороны Степан Полторак.

На Воробьева возлагались обязанности обновить преподавательский состав вуза, а также адаптировать систему военного образования до нынешних реалий, в которых находятся Вооруженные силы Украины.